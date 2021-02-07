حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 7 فبراير 2021

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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا: اجتهد في عملك أكثر حتى تحقق ما تتمنى، فرصة جديدة أو مكافأة أو منصب أفضل في الطريق إليك.عاطفيا: قد تعيش حالة من الخلافات والمشاكل بينك وبين الشريك بسبب أفكار وشكوك داخلية، خذ خطوة للخلف واترك له المبادرة.صحيا: تشعر بالإحباط بسبب زيادة وزنك الفترة الماضية بسبب الافراط في الطعام، اتبع نظام غذائي ورياضي لإنقاص وزنك.مهنيا: حاول أن تتجنب الميل إلى المخاطرة في عملك، قد تواجه مفاجأة غير متوقعة كن مستعد وفكر جيدا وتعامل بهدوء معها فإنها أمر مؤقت وسوف ينتهي.عاطفيا: الوقت مناسب لإصلاح أي خلافات مع شريكك، تذكر جيدا أنه في حاجة إلى دعمك النفسي هذه الفترة، فلا تتخلى عنه وتعامل معه بالحب المعتاد منك.صحيا: صحتك في تحسن بعد المرور بفترة صحية ونفسية صعبة، عندك الكثير من النشاط والحماس الذي يجعلك تنجز الكثير من مهامك.مهنيا: بعض المواقف قد تطلب منك أن تكون حازم الآن، صمتك يؤخذ على أنه ضعف، ويضعك في موقف المشكوك فيه ويجعل الآخرين يشكلون الجبهات ضدك.عاطفيا: العديد من اللقاءات الرومانسية في انتظارك مع الشريك، هو يشعر بأنك غير مطمئن له وأحيانا لا تشعر بالأمان معه بسبب مواقفه السابقة معك، كل ماعليك فعله هو السير في التيار حتى تنعم حياتك العاطفية بالهدوء.صحيا: تتمتع بصحة جيدة بشكل عام، لكنك تحتاج إلى روتين صحي منتظم حتى تتجنب أي وعكات صحية هذه الفترة بسبب ضعف مناعتك.مهنيا: أنت راضي تماما عن ماوصلت له الآن، احذر من أن تأخذ أي قرار متهور في لحظة غضب أو أن تفقد أعصابك بسبب جدال مع زملائك أو عملائك.عاطفيا: يبدو أنك عالق في مشاكل معقدة مع الشريك، وتتذكر له بعض الذكريات المؤلمة، مما يجعلك تشعر بالحزن ويؤثر ذلك على نفسيتك، قريبا سوف تتحسن علاقتكما وستري نظرة الحب في عينه مرة أخرى.صحيا: تعاني من بعض الألم في القدم بسبب مجهود كبير تقوم به في العمل أو في المنزل، لا تكثر من المسكنات وخذ قسط من الراحة.مهنيا: تمارس عملك بشكل جيد هذه الفترة ومن الممكن أن تتلقى عرض عمل جديد مع أشخاص جديرين بالثقة، سوف يفتح لك هذا العرض أبواب مهمة في عملك.عاطفيا: تفكر في الرجوع الى حبيبك السابق، تشعر بتخاطر روحي معه وانجذاب غريب له وتفكر بإزالة الحواجز بينكم والبداية من جديد، لكن يقلقك ردة فعله إذا عرضت عليه ذلك.صحيا: إذا استمر الوجع والاضطرابات في معدتك عليك استشارة الطبيب فورا، والتوقف عن أكل الوجبات الدسمة السريعة.مهنيا: يجب أن تختار الوظيفة أو المهنة المناسبة لك حتى تستطيع أن تثبت ذاتك فيها، وابتعد عن المهن التي تقلل من طاقتك ولا تحقق لك الأرباح المادية التي تتمناها.عاطفيا: لا تملي قراراتك على شريكك وتفاهم معه بالهدوء حتى لا يشعر أنه مجرد تابع لك، شاركه في حياتك وحبك وقرارات.صحيا: اتجه إلى المشروبات الغنية بالفيتامينات حتى تحافظ على مناعتك وصحتك وتجنب المشاكل الصحية العابرة.مهنيا: أمور حياتك تشغلك عن التركيز في عملك، راجع أدق التفاصيل عن عملك لأن نجاح هذا العمل يعتمد جدا على مجهودك.عاطفيا: افهم جيدا تلميحات الحبيب، ولا تتجاهله أو تهمله واتخذ خطوات مهمة في حياتكم العاطفية لكي يشعر بالأمان في علاقته معك.صحيا: يحب أن تختار رياضة صحية مناسبة مع جسمك وصحتك، لتحافظ على وزنك وصحتك وتحصل على القوام الذي تتمناه قريبا.مهنيا: قد تتخذ بعض القرارات بناء على حدسك بدلا من المنطق والواقع، قد تتغير طريقتك في عملك أو تغير مكان عملك، وقد تضطر للتضحية ببعض وسائل الراحة في سبيل الوصول لهدفك.عاطفيا: التفكير في أسرتك وسعادتهم أكثر شيء يشغل بالك هذه الفترة، وإذا كنت عازبا فالوقت مناسب لأخذ خطوة في علاقتك ورسم العلاقة وتكوين أسرة.صحيا: سوف تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما سوف تفيدك بشكل ملحوظ في تحسن صحتك، اعمل على التخلص من التوتر لتستعيد قدرتك على التركيز.مهنيا: تنشغل في بعض الأمور الفرعية التي تأتي على حساب عملك، ركز على أدائك في عملك ونظم وقتك حتى تظل محافظا على نجاحك ومجهودك.عاطفيا: قد تلعب الصدفة دور مهم جدا في علاقتك العاطفية وتطورها لمستوى أفضل، خاصة أن الظروف التي كنتم تمرون بها كادت تنهي هذه العلاقة.صحيا: حافظ على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وواظب عليها وابتعد عن التدخين والمدخنين وكل ما يضر صحتك هذه الفترة.مهنيا: لا تجعل الإحباط يقف عائق في طريقك واخلق لنفسك طريق للنجاح ولا تتكاسل عن عملك حتى تتمكن من تعويض ما فاتك والوصول لأهدافك.عاطفيا: تكتشف أن هناك مكيدة كان يدبرها لك أحد المقربين منك أو من الأشخاص الذين منحتهم ثقتك وحبك، لذلك حاول أن تكون حريصا أكثر حتى لا تكون فريسة لأحد يستنزف طاقتك.صحيا: الصحة جيدة، إلا من بعض الصداع والعصبية التي تشعر بها بسبب التعب والأرق وكثرة التفكير وعدم تنظيم مواعيد نومك.مهنيا: هناك فرصه قويه لتغير حياتك المهنية بالكامل، وقد يكون لديك هواية قد تتطور لعمل ووسيلة لكسب المال، ولكن قد يستغرق هذا بعض الوقت ولكن النتائج سوف تكون مشجعه لك.عاطفيا: تخلص من أي سوء تفاهم بينك وبين الشريك ولا تدع غضبك يتحكم بك، لأن إذا ساء الوضع من الممكن يؤدي إلى الإنفصال.صحيا: ابتعد عن أي أكلات تسبب لك الحساسية وراجع نظامك الغذائي مرة أخرى واتبع النصائح وقم بالمزيد من التمارين.مهنيا: اترك التفكير بعشوائية وحاول السيطرة على حياتك المهنية واستشير اصحاب الخبرة، تحتاج لوضع خطة قوية لكي تنجز كل ما لديك من أعمال وتحسين ظروفك المادية.عاطفيا: أنت تجهل مع من وأين تبدأ مع شريكك، تحدث معه بوضوح وتأكد اذا كان يحبك سيقبل بظروفك وينتظرك، وستجد نفسك مرتاحا بصحبته.صحيا: احذر من السقوط والحوادث ولاتتجاهل العوارض الصحية المؤقتة حتى لا تتفاقم وتتحول لمشكلات صحية قوية.