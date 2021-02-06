أبوظبي تطبق العمل الحكومي بنسبة 30% للحد من انتشار كورونا

اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، ابتداءً من يوم الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعيًا لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح.