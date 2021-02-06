أبرز المعلومات عن تمثال شبيه أبو الهول

آثار تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية الجدل الواسع على صفحات السوشيال ميديا، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.-التمثال يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو تمثال شبيه بأبو الهول بوجه أدمي، "سفنكس".-ومتداول من آلاف السنين، مستخرج من الشرقية.- يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية، وهي وسر ماعت رع ستب "المختار أو المصطفى" ان رع، وسر ماعت رع ميري امون.- قررت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ إداري أبوصوير بتسليم التمثال المضبوط إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية.- نقل التمثال الضخم إلى متحف أثار الإسماعيلية القومي.- إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.