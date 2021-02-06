أبرز المعلومات عن تمثال شبيه أبو الهول
السبت 06/فبراير/2021 - 02:45 م
ريم محمودطباعة
آثار تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية الجدل الواسع على صفحات السوشيال ميديا، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
-التمثال يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو تمثال شبيه بأبو الهول بوجه أدمي، "سفنكس".
-ومتداول من آلاف السنين، مستخرج من الشرقية.
- يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية، وهي وسر ماعت رع ستب "المختار أو المصطفى" ان رع، وسر ماعت رع ميري امون.
- قررت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ إداري أبوصوير بتسليم التمثال المضبوط إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية.
- نقل التمثال الضخم إلى متحف أثار الإسماعيلية القومي.
- إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.
-التمثال يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وهو تمثال شبيه بأبو الهول بوجه أدمي، "سفنكس".
-ومتداول من آلاف السنين، مستخرج من الشرقية.
- يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية، وهي وسر ماعت رع ستب "المختار أو المصطفى" ان رع، وسر ماعت رع ميري امون.
- قررت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والإسماعيلية في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ إداري أبوصوير بتسليم التمثال المضبوط إلى وزارة الآثار ونقله إلى إحدى المتاحف الحكومية.
- نقل التمثال الضخم إلى متحف أثار الإسماعيلية القومي.
- إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.