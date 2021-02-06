أبرزها منع التعدي.. 4 أهداف لقانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على غالبية مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان.ووضع القانون عدد من الأهداف الأساسية التي جاء التشريع من أجل تطبيقها وهي على النحو الآتي:1- حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.2- توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.3- توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.4- النص الدستورى فى المادة 45 من الدستور المصرى على التزام الدولة بحماية بحيراتها كما هو الشأن فى حماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.