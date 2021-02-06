16 جهة مشاركة.. تعرف على تشكيل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية
السبت 06/فبراير/2021 - 07:58 ص
عائشة حسنطباعة
وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على غالبية مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان.
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من الآتي:
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كلا من:
1- نائب رئيس الجهاز.
2-ممثلا عن وزارة الدفاع.
3- ممثلا عن وزارة الداخلية.
4- ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
5- ممثلا عن البيئة.
6- ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري.
7- ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.
8- ممثلا عن وزارة السياحة.
9-ممثلا عن التنمية المحلية.
10-ممثلا عن المالية.
11-ممثلا عن الاستثمار.
12-ممثلا عن النقل.
13-ممثلا عن التعليم العالي.
14-ثلاثة من ذوي الخبرة.
15-الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ
16-ممثلا عن قطاع مياة الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من الآتي:
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كلا من:
1- نائب رئيس الجهاز.
2-ممثلا عن وزارة الدفاع.
3- ممثلا عن وزارة الداخلية.
4- ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
5- ممثلا عن البيئة.
6- ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري.
7- ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.
8- ممثلا عن وزارة السياحة.
9-ممثلا عن التنمية المحلية.
10-ممثلا عن المالية.
11-ممثلا عن الاستثمار.
12-ممثلا عن النقل.
13-ممثلا عن التعليم العالي.
14-ثلاثة من ذوي الخبرة.
15-الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ
16-ممثلا عن قطاع مياة الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.