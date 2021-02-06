16 جهة مشاركة.. تعرف على تشكيل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، على غالبية مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان.وحددت المادة 3 من القانون تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من الآتي:يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كلا من:1- نائب رئيس الجهاز.2-ممثلا عن وزارة الدفاع.3- ممثلا عن وزارة الداخلية.4- ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.5- ممثلا عن البيئة.6- ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري.7- ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.8- ممثلا عن وزارة السياحة.9-ممثلا عن التنمية المحلية.10-ممثلا عن المالية.11-ممثلا عن الاستثمار.12-ممثلا عن النقل.13-ممثلا عن التعليم العالي.14-ثلاثة من ذوي الخبرة.15-الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ16-ممثلا عن قطاع مياة الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.