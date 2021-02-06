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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان السبت 6 فبراير 2021

السبت 06/فبراير/2021 - 03:11 ص
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:

مهنيا: حاول كسب ثقة الناس فيك أكثر، لا تحاول خداع أحد من أجل تحقيق مكاسب مادية، نجاحك معتمد على صدقك وإخلاصك في عملك.

عاطفيا: تخلي عن صفاتك السيئة الذي لا يحبها شريكك فيها ولا تكن أناني في تصرفاتك معه، ساعده لتخطي المسافات التي بينكما في العلاقة.

صحيا: قد تعاني من بعض الألم في الرقبة والظهر بسبب الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة، حافظ على صحتك لأن ذلك يؤثر على قدراتك في العمل.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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