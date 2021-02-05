«العدل جروب» توضح أسباب اعتذار هيفاء وهبي عن «حرب أهلية»

نفت شركة العدل جروب ما نشره أحد المواقع الفنية بشأن اعتذار الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا.وقال المسؤل الإعلامي للشركة إن ما جاء بأحد المواقع الفنيه حول أسباب عدم مشاركة هيفاء وهبي بمسلسل حرب أهلية (اسم مؤقت) معلومات مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة، وأن أسباب الاعتذار بعيدة تماما عن الاتفاقات المادية أو بوسترات العمل.وأكد أن الشركة تحرص دائما على نشر أخبارها بشكل مستمر وكان آخرها ما نشرته أمس من مفاجأة مشاركة النجم باسل خياط النجمة يسرا بمسلسل حرب أهلية (اسم مؤقت)، مناشدا المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، والرجوع إلى القائمين على الشركة لمعرفة الحقائق.