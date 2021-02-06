سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021 فى مصر بالبنوك

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

وشهدت أسعار الدولار مؤخرًا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في هبوط معظم البورصات الأجنبية والبورصات الخليجة، وعدم استقرار أسعار العملات.1 - سجلت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، حوالي ما يقرب نحو 15.610 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.738 جنيه.2 - شهدت سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره حوالي ما يقرب نحو 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.74 جنيه.3 - بلغت سعر العملة الخضراء في بنك مصر، في بداية التعاملات حيث شهد نحوما يقرب 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.74 جنيه.4 - وبلغت أسعار الدولار في بنك بلوم، في بداية التعاملات حيث شهد نحوما يقرب 15.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.73 جنيه.5 - وشهدت أسعار الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات حيث بلغ نحوما يقرب 15.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.73 جنيه.6 - بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، في بداية التعاملات اليومية، نحوما يقرب 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.74 جنيه.7 - شهد سعر الدولار في بنك QNB، في بداية التعاملات اليومية، نحوما يقرب 15.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.73 جنيه.8 - وبلغ سعر الورقة الخضراء في بنك كريدي أجريكول اليوم، نحوما يقرب 15.63 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فيبلغ نحو 15.73 جنيه.