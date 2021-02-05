أردوغان يواصل الهجوم على محتجي بوغازيتشي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلاب جامعة بوغازيتشي، بنشر الإرهاب في شوارع إسطنبول، متهمًا الصحافة والإعلام التركي بالتسر على «المثليين» و«الساحقيات» خلال احتجاجات البوسفور.وتشهد تركيا احتجاجات واسعة نسبيًا على تعيين أردوغان، وصيًا مقربًا من حزبه على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات، سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.كان حزب العدالة والتنمية قد عيّن مليح بولو، وصيًا علي الجامعة، ما أسفر عن موجة غضب عارمة بين الطلاب الرافضين لوجوده، فيما صرح بولو في وقتٍ سابق بأنه لا يفكر بالاستقالة. ومن جهة، يتهم النظام التركي طلاب الجامعة بالانتماء إلى جهات إرهابية، وسبق أن قال أردوغان «هل أنتم طلاب أم إرهابيون تحاولون اقتحام مكتب رئيس الجامعة؟».