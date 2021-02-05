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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلدة صغيرة فى كاليفورنيا تدفع للسياح 100 دولار ليزوروها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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كشف حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، عن إغلاق ثان يرتبط بمكافحة وباء كورونا في أوائل ديسمبر، مما دفع الشركات في جميع أنحاء الولاية للاستعداد لمزيد من الصعوبات الاقتصادية.

وكان ذلك القرار بمثابة دعوة لتطوير خطة تهدف لمساعدة الشركات المحلية للمسئولين فى الولاية، وفقا لشبكة سي إن إن.

وكانت النتيجة برنامجا يسمى "قم بزيارة وادي سانتا ماريا"، الذي يدفع للسياح 100 دولار للسفر إلى هناك والإقامة لمدة ليلتين على الأقل في أحد الفنادق العديدة في المنطقة.

يأتي الدفع على شكل قسيمة يمكن استخدامها في أي من مصانع النبيذ والجعة أو المطاعم، وبدأ العرض في 4 فبراير وينتهي في 31 مارس.

وقال المسئولون إن وادي سانتا ماريا، الذي يقع على بعد 65 ميلا شمال سانتا باربرا، يقدم العديد من الخدمات الأكثر شهرة في كاليفورنيا، ولكن بسعر أقل.

من جانبها، قالت جينيفر هاريسون، مديرة مكتب زوار وادي سانتا ماريا، "لدى وادي سانتا ماريا الكثير ليقدمه لدينا شواطئ جميلة وفنادق تعد خيارا رائعا للمسافرين المهتمين بالميزانية خلال هذه الفترة من التدهور الاقتصادي، وفقا للشبكة الأمريكية.

وتضم منطقة الساحل المركزي 13 شاطئا، وفقا لموقع سانتا ماريا فالي الذي يسرد عشرات الأنشطة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والغولف والاستكشاف الفني ومراقبة الطيور.

وشددت هاريسون على أن فريقها يعمل بجدية لاتباع بروتوكولات الأمان الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مضيفة أن وادي سانتا ماريا أقل ازدحاما من وجهات أخرى في كاليفورنيا ويمكن بسهولة تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي فيه.

وتابعت هاريسون "ندعو الزوار لاكتشاف المنطقة بطريقة آمنة ومسئولة، لقد عملت المساحات الخارجية والمطاعم والفنادق معا لتطوير بروتوكولات الصحة والسلامة، بحيث يمكن للسياح تجربة المنطقة الساحرة بأمان".

وتم إطلاق البرنامج بعد أن وجد تقرير يلب الاقتصادي لعام 2020 مؤخرا أن البلدات الصغيرة التي تعتمد على السياحة قد تأثرت بشكل كبير بالوباء.

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