حجز 300 ألف متر مكعب من مياه السيول بجنوب سيناء

تشهد عدة محافظات منها بعض مدن محافظة جنوب سيناء، عاصفة ممطرة أدت إلى حدوث بعض السيول التي تم حصاد معظمها أمام منشآت الحماية التي تم تنفيذها على مخرات السيول خلال السنوات الماضية، كما تمكنت البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليًا في مدينة طابا من حجز مياه الأمطار التي تساقطت على وادى طابا، وحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

كما تركزت أغلب مياه الأمطار على مدن محافظة جنوب سيناء التي تطل على خليج العقبة وهى "شرم الشيخ- دهب- نويبع- طابا"، حيث نتج عن هذه الأمطار سيول بالعديد من الأودية، الجمعة، بينما قامت أعمال الحماية بتلك المدن بحجز كميات المياه التي تجمعت أمامها ومنها بحيرة وحاجز وادي طابا التي منعت المياه من التأثير على المنشآت الحيوية خلفها وزاد ما تم حجزه عن 300 ألف متر مكعب من المياه، كما تمت متابعة تقدير كميات المياه التي تم حجزها بأعمال الحماية التابعة لوزارة الموارد المائية والري المتواجدة على كل الأودية.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها التي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتحديد كمية الأمطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.