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سياسي

وفقًا للقانون.. 9 مهام لجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:53 ص
استغلال البحيرات
استغلال البحيرات
عائشة حسن
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انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة 60 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحدد مشروع القانون عدة مهام لجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي، ترصدها «الدستور» في السطور التالية:
- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى.
- رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
- دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.
- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
- التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.


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