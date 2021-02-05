المرصد السوري: فصائل تركيا تهدد أهالي الشمال السوري بالقتل

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في المناطق الخاضعة لسسيطرتها شمال سوريا، لا زالت مستمرة من اعتقالات وتنكيل وخطف وتعذيب، فضلا عن السرقات التي تطال بعض المحال الصغيرة والمحاصيل الزراعية.وأضاف المرصد، أن جديد تلك الانتهاكات، هو عثور الأهالي، اليوم الجمعة، على جثة شاب ملقاة في أحد شوارع مدينة إعزاز، وعليها آثار طلق ناري في الرأس، إلى جانبها ورقة كتب عليها "إلى كل من تسوله نفسه العبث بأمن المناطق المحررة والعبث بأرواح المدنيين الأبرياء بالتفجيرات والاغتيالات ونقل المعلومات إلى الإرهابيين من داعش وعصابات النظام المجرم، هذا الإرهابي قام بعدة عمليات إرهابية وتفجيرات بالمناطق المحررة.. سرايا المجد".على صعيد متصل بالانتهاكات، أفادت مصادر محلية في ريف حلب للمرصد، بأن الشرطة العسكرية في منطقة عفرين أفرجت عن شاب احتجزته نحو 24 ساعة، بعد ثبوت براءته.ووفقًا للمصادر فإن الشاب من أبناء محافظة دير الزور، اشتبهت به الفصائل الموالية لتركيا واقتادته إلى مركز الشرطة العسكرية، حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب والضرب الوحشيفي حين طالب ناشطون بإيقاف كل تلك الانتهاكات التي تمارس منذ أشهر بحق المواطنين، في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ظل استمرار الانفلات الأمني والتفجيرات الإرهابية التي تستهدف المنطقة.