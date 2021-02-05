حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 5 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الجمعة، لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًامن الممكن أن تتعرض لخسارة بسيطة، كن حذر بشأن وضعك المادي والعملي هذه الفترة.عاطفيًااذا كنت تواجهه هذه الفترة بعض المشكلات مع شريكك كن هادئ حتي تستطيع اصلاح خلافاتك ومشاكلك معه.صحيًاحافظ علي نفسك من ادوار البرد والسعال المتكررة، واشرب الكثير من السوائل الدافئة ذات العناصر الغذائية المفيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.