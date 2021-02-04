نقل «نائب الإسماعيلية» لمستشفى العزل بعد تدهور حالته إثر إصابته بكورونا

كشفت مصادر طبية أن أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية جرى نقله إلى مستشفى العزل بمستشفى جامعة قناة السويس.وبحسب مصادر مقربة من النائب فإن حالته الصحية غير مستقرة ما أدى إلى نقله للمستشفى.وزار وفد طبي ضم الدكتور عادل أحمد حسن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور أحمد أنور والدكتور السيد فياض نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، النائب أحمد دندش داخل مستشفى العزل.وأعلن الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية مساء الخميس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد.