البحيرات العظمى تؤكد دعم موقف السودان من التطورات على الحدود مع إثيوبيا

قال جواو صامويل كاهولو السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، إن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ابراهيم جابر، أطلعه على تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ونحن سندعم موقف السودان في المحفل الدولي، مؤكدا إمكانية حل قضية الحدود سلميا بما يحقق الاستقرار في المنطقة والإقليم.وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم الخميس، أن عضو المجلس الفريق الركن إبراهيم جابر، التقى في الخرطوم اليوم، السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى.وأوضح جواو صامويل كاهولو، أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية بالإقليم، خاصة الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، معربا عن تقديره لمجلس السيادة الانتقالي على ثقته ودعم انتخابه لهذا المنصب.وأشار إلى أن عضو المجلس أكد له دعم القيادة السودانية للقضايا التي تتولاها منظمة البحيرات العظمى، مؤكدا قدرة الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار ليس في السودان فحسب، وإنما في كل الإقليم.وتتولى جمهورية أنجولا حاليا رئاسة المنظمة شبه الإقليمية التي تضم ١٢ دولة، من بينها السودان.