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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامز جلال ينتهي من تصوير نصف حلقات برنامجه الرمضاني الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:24 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى الفنان رامز جلال من تصوير 14 حلقة من حلقات برنامجه الرمضاني الجديد في سرية تامة، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر في موسم رمضان المقبل.

ودخل الفنان معسكرا مغلقا بالإمارات للانتهاء من تصوير البرنامج، خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر رمضان بوقت كاف.

واستعان رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بضيوفه، ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيله بعد التشديد على القائمين عليه بعدم البوح بأي تفاصيل تخص البرنامج أو ضيوفه، واستضاف في الحلقات التي تم تصويرها عددا من نجوم الفن والرياضة، ولم يستقر صناع البرنامج على اسم نهائي له حتى الآن.

ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب، التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، ينتظر النجم رامز جلال، تحديد موعد لعرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى الفنان لحلها هو وطاقم الفيلم، ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد.

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