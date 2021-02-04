رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا يصاحبه أمطار رعدية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كل الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المنتظر أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة (الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي) سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و4.5 متر, والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
إدفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
أبو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

السيسى يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقى أسرهم

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أكسفورد تطلق دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية