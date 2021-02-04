الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا يصاحبه أمطار رعدية
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كل الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
ومن المنتظر أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة (الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي) سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و4.5 متر, والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
إدفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
أبو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
ومن المنتظر أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة (الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي) سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و4.5 متر, والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
إدفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
أبو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19