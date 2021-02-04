الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا يصاحبه أمطار رعدية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كل الأنحاء.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.ومن المنتظر أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) حتى فترة الظهيرة (الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي) سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و4.5 متر, والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 19 13وادى النطرون 19 13طنطا 21 12شبين الكوم 21 12دمنهور 21 12بلطيم 20 12مطروح 18 13السلوم 17 10سيوة 19 09بورسعيد 20 14دمياط 19 14الزقازيق 21 13المنصورة 20 12الإسماعيلية 21 13السويس 21 13العريش 19 13رفح 19 13رأس سدر 21 13نخل 24 10نويبع 22 17طابا 22 15كاترين 18 06الطور 24 16شرم الشيخ 25 16الغردقة 24 15مرسى علم 26 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 22 09أسيوط 22 08سوهاج 22 09قنا 23 10الأقصر 23 10أسوان 23 11إدفو 23 10أبوسمبل 23 11الوادى الجديد 22 08شلاتين 26 18أبو رماد 24 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 19