أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021.. ونشاط حركة الرياح



أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة 2021





وفقا لإعلان توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة تسود البلاد من الخميس إلى السبت المقبل، حيث تسود شبورة مائية مع توقع هطول الأمطار الغزيرة على المحافظات و المناطق الساحلية لعل أبرزها سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة ورأس غارب ورأس سدر والزعفرانة وسانت كاترين وشرم الشيخ والطور والسويس.





درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة 2021





حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة من الخميس إلى السبت 7 درجات على معظم الأنحاء حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 19 درجة والكبرى 13 درجة، والإسكندرية 18 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تصل درجة الحرارة في قنا إلى العظمى 22 والصغرى 10، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.





حركة الرياح في مصر خلال الفترة المقبلة





احتلت أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة محرك البحث عبر المنصات الإلكتروني حيث يرغب الكثير من المواطنين في متابعة أخبار نشاط الرياح في المدن والمحافظات بمختلف الأنحاء حيث تشهد حركة الرياح نشاطا ملحوظا على المناطق الشمالية وتزيد سرعة هبوبها التي تكون محملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد وخاصة محافظات الصعيد.





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مع تقلب الأحوال الجوية، يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةخاصة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأوضاع الجوية خلال الفترة المقبلة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توقعات درجات الحرارة بالمحافظات وحركة الرياح ومستوى الأمطار.