تنديد واسع بمقتل الناشط اللبناني المعارض لقمان سليم

ندد عدد من السياسيين والإعلاميين اليوم الخميس، بمقتل الناشط المعارض "لقمان سليم" الذي لقى مصرعه في ساعة مبكرة صباح اليوم.وأدانت السفيرة اللبنانية السابقة لدى الأردن تريسي شمعون، اليوم الخميس، مقتل المعارض البارز لحزب الله اللبناني الموالي لإيران لقمان سليم.وكتبت شمعون على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان لقمان سليم صاحب رأي. تماما كما كنت، في ما قلته، صاحبة رأي. حين لا تُحتمل الآراء المختلفة إلى حد القتل أو التخوين فهي مؤشر على النهايات. أخاف على نهاية البلد (..)".وبدوره قال وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، إن اغتيال لقمان "يأتي في إطار مسلسل تصفيات الترهيب وكم الأفواه".فيما قال الإعلامي اللبناني يزبك وهبه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الخميس ناعيا لقمان: لمن لا يعرف فإنّ المغدور #لقمان_سليم هو نجل النائب والحقوقي والمحامي الألمعي الراحل محسن سليم من الغبيري الذي كان في الكتلة الوطنية مع العميد ريمون إده وكان من أشد المناضلين في سبيل حقوق الإنسان والدفاع عن الشرعية والدستور.وقال النائب اللبناني المستقيل ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "استيقطنا اليوم على نبأ إغتيال ​لقمان سليم​ المعروف بمواقفه الوطنية الجريئة، وكالعادة غدًا التحقيق بالجريمة يختفي كما حصل في جريمة إغتيال جو بجاني ومنير أبو رجيلي وقبلهم شهداء كثر".واضاف:"بيبقى السؤال، مين القادر التخطيط والاغتيال والبقاء فوق المحاسبة في المرزعة التي نعيش فيها، وتتكلمون عن بناء دولة و​محاربة الفساد​؟ ألله يرحمك لقمان ويصبّر أهلك".يأتي هذا في أعقاب العثور على جثة الناشط والباحث اللبناني لقمان سليم مقتولًا داخل سيارته في جنوب لبنان، وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على الناشط مقتولا برصاصتين.