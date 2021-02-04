حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 4 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الدلو على النحو التالي:مهنيًا:بعض الصعاب والمشاكل تواجهك في عملك. حاول تهدئة الأمور خاصة مع زملائك ورؤسائك حتى تمر هذه الفترة بسلام.عاطفيًا:علاقتك متوترة بشريكك بعض الشئ، لاتزيد من الأمور سوء بعصبيتك حتى لا تتفاقم المشاكل بلا داعي، الأمور سوف تهدأ بينكم مع الوقت.صحيًا:من الممكن أن تعاني من بعض الوجع في العظام، تحتاج إلى الراحة واستشارة الطبيب حتى تطمئن على صحتك.