حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 4 فبراير 2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 09:28 ص
قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيًا:
تريد الحصول علي فترة من الراحة بعد قضاء وقت متعب في عملك، أحوالك المهنية ليست على مايرام ولكن فترة وتنتهي قريبًا.
عاطفيًا:
سترى مواقف لم تكن تتوقعها خاصة مع أشخاص كنت تتعامل معهم بحب، كن حذرًا في أمورك العاطفية، حتى لا تقع مع شخص غير مناسب لك.
صحيًا:
صحتك البدنية والنفسية أفضل هذه الفترة تجنب الجدال الذي يزيد من توترك وتفكيرك ويجعل نومك غير منتظم.
مهنيًا:
تريد الحصول علي فترة من الراحة بعد قضاء وقت متعب في عملك، أحوالك المهنية ليست على مايرام ولكن فترة وتنتهي قريبًا.
عاطفيًا:
سترى مواقف لم تكن تتوقعها خاصة مع أشخاص كنت تتعامل معهم بحب، كن حذرًا في أمورك العاطفية، حتى لا تقع مع شخص غير مناسب لك.
صحيًا:
صحتك البدنية والنفسية أفضل هذه الفترة تجنب الجدال الذي يزيد من توترك وتفكيرك ويجعل نومك غير منتظم.