حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 4 فبراير 2021

قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيًا:تريد الحصول علي فترة من الراحة بعد قضاء وقت متعب في عملك، أحوالك المهنية ليست على مايرام ولكن فترة وتنتهي قريبًا.عاطفيًا:سترى مواقف لم تكن تتوقعها خاصة مع أشخاص كنت تتعامل معهم بحب، كن حذرًا في أمورك العاطفية، حتى لا تقع مع شخص غير مناسب لك.صحيًا:صحتك البدنية والنفسية أفضل هذه الفترة تجنب الجدال الذي يزيد من توترك وتفكيرك ويجعل نومك غير منتظم.