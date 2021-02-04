حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 4 فبراير 2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 09:24 ص
قدمت مروة نصر خبيرة الأبراج، وقارئة التاروت حظك اليوم الخميس 4 فبراير لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا:
يجب عليك الاهتمام بعملك أكثر، أنت تلقي الدعم من الآخرين، فاستغل هذه الفرصة للقيام بالأعمال المشتركة مع أصدقائك في العمل.
عاطفيًا:
أسلوب السيطرة الذي تتبعه مع الشريك يجعله يفتقد الحب والرومانسية معك، تعامل معه بهدوء لأنه يحتاج لوجودك ودعمك هذه الفترة.
صحيًا:
تحتاج إلى الاهتمام بوزنك وطعامك، وعمل التمارين الرياضية حتى تصل لأعلى مستوى في اللياقة البدنية والوزن المثالي.
مهنيًا:
يجب عليك الاهتمام بعملك أكثر، أنت تلقي الدعم من الآخرين، فاستغل هذه الفرصة للقيام بالأعمال المشتركة مع أصدقائك في العمل.
عاطفيًا:
أسلوب السيطرة الذي تتبعه مع الشريك يجعله يفتقد الحب والرومانسية معك، تعامل معه بهدوء لأنه يحتاج لوجودك ودعمك هذه الفترة.
صحيًا:
تحتاج إلى الاهتمام بوزنك وطعامك، وعمل التمارين الرياضية حتى تصل لأعلى مستوى في اللياقة البدنية والوزن المثالي.