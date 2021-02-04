حظك اليوم.. برج الثور الخميس 4 فبراير 2021

قدمت مروة نصر خبيرة الأبراج، وقارئة التاروت حظك اليوم الخميس 4 فبراير لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا:أنت مجتهد في عملك وتبدو صارمًا أحيانا في التعامل مع أصدقائك، ومن الممكن توفر فرص جيدة أمامك إذا كان الأمر يتعلق بمشروع جديد أو فكرة جديدة في العمل.عاطفيًا:قد تكون قلق بشأن تراجع علاقتك مع شريكك نوعا ما الفترة السابقة، لا تقلق الأمور سوف تتحسن بينكم عليك أن تكون أكثر وضوحًا معه.صحيًا:تعاني من بعض المشاكل في الجهاز الهضمي وتعب في المعدة بسبب التوتر والقلق الزائد، احرص على التعامل بهدوء وتنظيم أوقات طعامك.