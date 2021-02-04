حظك اليوم والتوقعات الفلكية.. الخميس 4 فبراير 2021

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قدمت خبيرة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا:لا تأخذ الأمور في عملك باستهتار، ولا تهمل في عملك لأن ذلك سوف يجعلك عرضة للمشكلات التي يصعب حلها بعد ذلك.عاطفيًا:انظر بإيجابية لحياتك العاطفية خاصة عند اتخاذك القرارات المهمة في تحديد مستقبلك، لأن تعاملك بسلبية يزيد من أمورك سوء، تفاءل بالخير.صحيًا:تبدو جميلًا وعالي النشاط في هذه الفترة، لذلك نظم وقت نومك، ولا تنسى ممارسة الرياضة ولو وقت بسيط في اليوم.برج الثورمهنيًا:أنت مجتهد في عملك وتبدو صارمًا أحيانا في التعامل مع أصدقائك، ومن الممكن توفر فرص جيدة أمامك إذا كان الأمر يتعلق بمشروع جديد أو فكرة جديدة في العمل.عاطفيًا:قد تكون قلق بشأن تراجع علاقتك مع شريكك نوعا ما الفترة السابقة، لا تقلق الأمور سوف تتحسن بينكم عليك أن تكون أكثر وضوحًا معه.صحيًا:تعاني من بعض المشاكل في الجهاز الهضمي وتعب في المعدة بسبب التوتر والقلق الزائد، احرص على التعامل بهدوء وتنظيم أوقات طعامك.مهنيًا:سترتاح قريبا بعد إنجاز المهام المطلوبة منك، بعد فترة من الضغط في العمل بشكل كبير سببت لك التعب والإرهاق.عاطفيًا:إذا كان شريك حياتك يعاني من مشكلة أو يتعرض لأي أزمة فهو يحتاجك بجانبه، ولا تتخلى عنه في هذه الفترة، ابقى بجواره وادعمه.صحيًا:تبدو متعب ويسيطر الإجهاد على ملامحك، لكن ذلك سينتهي قريبًا بعد انتهاء أعمالك وخذ قسطًا لك من الراحةمهنيًا:تتقدم حياتك المهنية بشكل أفضل والفرصة أمامك لعرض موهبتك وإبداعك، فأنت تتقدم بشكل جيد جدًا عما سبق.عاطفيًا:علاقتك مع حبيبك تتقدم لمستوى أفضل، ولكن كل منكم مشغول في حياته وعمله، وصول رسالة مهمة منه سوف تسعدك.صحيًا:اليوم مناسب للأنشطة والتمارين الرياضية التي تعيد لك نشاطك، وتشعرك بالانتعاش والحيوية والتفاؤلمهنيًا:من المتوقع أن يكون لديك مكافأة هذه الفترة بعد انجازك الكثير من المهام الصعبة الموكلة إليك مما يجعلك تشعر بنجاحك في تحقيق أهدافك.عاطفيًا:أنت على وشك إنهاء علاقة دخلت بها، وعانيت فيها الكثير من المشاكل والخلافات التي استنزفت طاقتك، حاول الابتعاد عن التردد لتأخذ القرار المناسب.صحيًاصحتك جيدة لكن تعاني من بعض الإرهاق والأرق بسبب كثرة العمل والتفكير الذي يسبب لك التوتر.مهنيًا:هناك العديد من الإنجازات التي تحققها في عملك، استمر على ذلك فقريبًا سوف تتلقى مكافأة أو ترقية جديدة الفترة القادمة.عاطفيًا:حاول أن تفاجىء حبيبك بمفاجأة تسعده وتشعره باهتمامك به، وأن تقضي معه وقت أكبر خاصة وإنك مشغول عنه أو تتجاهله بشكل ملحوظ.صحيًا:لديك بعض المتاعب الجسدية التي تعطلك عن إنجاز مهام يومك، حافظ على صحتك ولا تهمل في تناول وجباتك وأدويتك بانتظام.مهنيًا:من الواضح أن هناك عدم توازن بين حياتك الشخصية والمهنية، من الأفضل أن تكمل جميع مهامك في الوقت المحدد، لكي تحدث مشكلة مع رؤسائك أو أحد أصدقائك في العمل.عاطفيًا:لأول مرة سوف تستطيع أن تستجمع ثقتك بنفسك لوضع الحدود في علاقتك العاطفية، وستكون واضح جدا بشأن ما لاتريده في علاقتك معه وستبدأ في أخذ خطوات في ذلك.صحيًا:كن حذرًا من التعامل مع الأشياء الساخنة والأدوات الكهربائية، أنت تتعرض لنوبات كثيرة من النسيان والسرحان فكن حذر.مهنيًا:يجب عليك الاهتمام بعملك أكثر، أنت تلقي الدعم من الآخرين، فاستغل هذه الفرصة للقيام بالأعمال المشتركة مع أصدقائك في العمل.عاطفيًا:أسلوب السيطرة الذي تتبعه مع الشريك يجعله يفتقد الحب والرومانسية معك، تعامل معه بهدوء لأنه يحتاج لوجودك ودعمك هذه الفترة.صحيًا:تحتاج إلى الاهتمام بوزنك وطعامك، وعمل التمارين الرياضية حتى تصل لأعلى مستوى في اللياقة البدنية والوزن المثالي.مهنيا:تشعر بالارتباك نوعا ما بسبب كثرة الأعباء عليك ولكن ذلك سوف يكون مفيد لك، استخدم مهاراتك بذكاء، مستقبلك العملي يرتقي إلى مستويات أعلى.عاطفيا:تشعر بالرومانسية اتجاه حبيبك وقد تفكر في قضاء وقت أكبر معه، فاغتنم هذه الفرصة واستمتع بوقتك معه.صحيا:تتناول الكثير من الاكل الغير صحي ووزن في زياده ملحوظه تجنب هذه العادات السيئة للحفاظ على صحتك ونشاطك.برج الجديمهنيًا:تريد الحصول علي فترة من الراحة بعد قضاء وقت متعب في عملك، أحوالك المهنية ليست على مايرام ولكن فترة وتنتهي قريبًا.عاطفيًا:سترى مواقف لم تكن تتوقعها خاصة مع أشخاص كنت تتعامل معهم بحب، كن حذرًا في أمورك العاطفية، حتى لا تقع مع شخص غير مناسب لك.صحيًا:صحتك البدنية والنفسية أفضل هذه الفترة تجنب الجدال الذي يزيد من توترك وتفكيرك ويجعل نومك غير منتظم.برج الدلومهنيًا:بعض الصعاب والمشاكل تواجهك في عملك. حاول تهدئة الأمور خاصة مع زملائك ورؤسائك حتى تمر هذه الفترة بسلام.عاطفيًا:علاقتك متوترة بشريكك بعض الشئ، لاتزيد من الأمور سوء بعصبيتك حتى لا تتفاقم المشاكل بلا داعي، الأمور سوف تهدأ بينكم مع الوقت.صحيًا:من الممكن أن تعاني من بعض الوجع في العظام، تحتاج إلى الراحة واستشارة الطبيب حتى تطمئن على صحتك.برج الحوتمهنيًا:من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المفيدة لك من أحد الأشخاص ذوي الخبرة في مجالك، استمع له جيدًا، فسوف يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا كبير على عملك ومستقبلك.عاطفيًا:مزاجك العاطفي مرح ودرامي في نفس الوقت، قد تكون في مرحلة اختبار، عليك أن تركز على الشريك الذي يشعرك بالاهتمام والحب لأنك بحاجته هذه الفترة.صحيًا:حالتك مزاجية متضاربة تشعر بالحيوية في لحظة والاكتئاب في اللحظة التالية، وذلك بسبب توترك من ضغط العمل وكثرة التفكير في أمر يقلقك هذه الفترة.