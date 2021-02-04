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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 4-2-2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:19 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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شهد سعر الدينار الكويتي في سوق العملة استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 4-2-2021، إذ بلغ متوسط العملة الكويتية للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.10 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية، مقابل تسجيله 3.30 دولار أمريكي بالسوق العالمي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 52.04 جنيه وللبيع 48.89 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 51.76 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 52.03 جنيه وللبيع 48.94 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت حركة تداولات الدينار أمام الجنيه للشراء 52.09 جنيه وللبيع 48.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.86 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم


كما شهد الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي استقرارًا خلال التداولات الصباحية ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 48.62 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 52.09 جنيه وللبيع 48.10 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 47.48 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 48.35 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.26 جنيه وللبيع 48.68 جنيه، أما في بنك عوده فسجل للشراء 52.11 جنيه وللبيع 48.37 جنيه.

وفي بنك القاهرة ارتفع الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 52.11 جنيه وللبيع 48.93 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 52.06 جنيه وللبيع 48.99 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59 جنيه، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه.

تراجع كافة مؤشرات بورصة الكويت


وعلى مستوى البورصة الكويتية، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا بختام جلسة تعاملات الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.53% خاسرًا 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.31 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% خاسرًا 27.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6255.55 نقطة.

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كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسرًا 36.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4672.69 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسرًا 45.13 ليصل إلى مستوى 4825.28 نقطة.

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