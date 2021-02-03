سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:20 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وخصوصًا على " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك، وتشهد أسعار اليورو حاليًا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجلت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروربي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع حيث وصل حوالي ما يقرب 18.93 جنيه و19.05 جنيه.
وتشهد أسعار العملات حاليًا حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي ضربت الأسواق والبورصات العالمية والبورصات الخليجية، بسبب الأزمة العالمية أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك.
1 - حيث سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.
2 - شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.
3 - وبلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.07 جنيه.
4 - وشهد سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.97 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.17 جنيه.
5 - وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib، حوالي ما يقرب إلى 19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.20 جنيه.
وتشهد أسعار العملات حاليًا حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي ضربت الأسواق والبورصات العالمية والبورصات الخليجية، بسبب الأزمة العالمية أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك.
سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية
1 - حيث سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.
2 - شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.
3 - وبلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.07 جنيه.
4 - وشهد سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.97 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.17 جنيه.
5 - وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib، حوالي ما يقرب إلى 19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.20 جنيه.
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6 - وسجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.02 جنيه.
7 - سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة، حيث بلغت أسعار اليورو الأوروبي داخل شركة الصرافة في مصر نحو حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.10 جنيه.
6 - وسجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.02 جنيه.
7 - سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة، حيث بلغت أسعار اليورو الأوروبي داخل شركة الصرافة في مصر نحو حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.10 جنيه.