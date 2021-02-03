سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر

6 - وسجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.02 جنيه.7 - سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة، حيث بلغت أسعار اليورو الأوروبي داخل شركة الصرافة في مصر نحو حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.10 جنيه.