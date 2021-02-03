رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:20 م
اليورو
اليورو
هبه محمد
طباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وخصوصًا على " جوجل " من قبل المواطنين والمستثمرين سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك، وتشهد أسعار اليورو حاليًا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجلت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروربي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع حيث وصل حوالي ما يقرب 18.93 جنيه و19.05 جنيه.

وتشهد أسعار العملات حاليًا حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي ضربت الأسواق والبورصات العالمية والبورصات الخليجية، بسبب الأزمة العالمية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك.

سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021 في مصر بالبنوك المصرية


1 - حيث سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.

2 - شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، حوالي ما يقرب إلى 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.05 جنيه.

3 - وبلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.07 جنيه.

4 - وشهد سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، حوالي ما يقرب إلى 18.97 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.17 جنيه.

5 - وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib، حوالي ما يقرب إلى 19 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.20 جنيه.

يهمك أيضًا |

 سعر الدولار اليوم الخميس 4-2-2021

6 - وسجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.02 جنيه.

7 - سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة، حيث بلغت أسعار اليورو الأوروبي داخل شركة الصرافة في مصر نحو حوالي ما يقرب إلى 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فسجل 19.10 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

«مصر بلدي» يطلق برنامجًا لتأهيل الشباب للمحليات

ميعاد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2021 وأسباب تأخرها

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الصور

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف

لقبته بـ«أبو الأناور».. هكذا حزن السادات على رحيل كوكب الشرق

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»