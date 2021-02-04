سعر الدولار الأمريكى فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 05:57 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الخميس 4-2-2021، أمام الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية اليوم وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
علي المستوي المحلي، دعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.
وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك المصرية العاملة.
البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
بنك مصر
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
بنك عودة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
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يشار الي أن تحويلا المصريين في الخارج خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020 كانت قد سجلت ارتفاعًا بمعدل 11.9% بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، وذلك علمًا بأن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، وتم رفع الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.
علي المستوي المحلي، دعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.
وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك المصرية العاملة.
سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الخميس 4-2-2021
البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
بنك مصر
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
بنك عودة
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
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يشار الي أن تحويلا المصريين في الخارج خلال الفترة من يناير-نوفمبر 2020 كانت قد سجلت ارتفاعًا بمعدل 11.9% بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، وذلك علمًا بأن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار)، وتم رفع الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديجول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهبًا.