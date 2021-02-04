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منوعات

تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم مجاناً

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:44 ص
قناة بي ان سبورت
قناة بي ان سبورت
عبدالله هشام
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يتطلع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة الأهلي والدحيل القطري في منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد ضبط تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة لمشاهدة مبارة الأهلي والدحيل فى كأس العالم مجانًا، بعدما أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية، بث مباراة الأهلي والدحيل القطري، مساء الخميس الموافق 4 فبراير، عبر قناة «بي إن سبورت إتش دي» beIN Sports HD المفتوحة المجانية على أربعة أقمار صناعية على رأسها القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة لناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ويرصد «الدستور» تردد قناة «بي ن سبورت» المفتوحة لمشاهدة مبارة الأهلي والدحيل فى كأس العالم مجانًا في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا من عشاق كرة القدم.

وأوضحت شبكة قنوات «بين سبورت» الرياضية، أن تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة على النايل سات هو: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ترددات قناة «بي إن سبورت إتش دي» beIN Sports HD المفتوحة المجانية

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر أتلانتيك بيرد 2 «Atlantic Bird 2» عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 «Astra 3A» على التردد 11565، والقمر عرب سات على تردد 11566.

موعد مباراة الأهلي والدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنطلق  موعد مباراة الأهلي المصري بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 على قناة« بي إن سبورت» HD المفتوحة في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر اليوم الخميس.

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