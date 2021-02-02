اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها





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ترتفع عمليات البحث في الوقت الحالي على مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات الانترنت والسوشيال ميديا و" جوجل " من قبل عشاق كرة القدم عنوترددها، ورغم الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يبحث المشجعين عن أسهل وأسرع طريقة لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي الدحيل، وذلك بعد قرارات الحكومة في جميع الدول بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.لذلك يستعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها موعد المباراة، حتى يتمكن جماهير وعشاق اللعبة الحلوة كرة القدم من المنزل، وذلك بعد قرارات الحكومة بغلق الكافيهات خوفًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.تردد قناة بي أن سبورت المفتوحه bein sports على القمر الصناعي نايل سات1 - القمر الصناعي نايل سات.2 - معدل الاستقطاب: أفقي.3 - معدل الترميز: 27500.4 - معدل التصحيح: 43.تردد قناة بي أن سبورت المفتوحه bein sports على القمر الصناعي سهيل سات1 - القمر الصناعي: سهيل سات.2 - معدل الاستقطاب: عمودي.3 - معدل الترميز: 27500.4 - معدل تصحيح الخطأ: 2/3.5 - التردد: 11547.6 - إشارة إرسال البث: DVB-S2.موعد مباراة النادي الأهلي ونادي الدحيل القطريوتبحث جماهير النادي الأهلي ونادي الدحيل القطري عن القنوات الناقلة لمباراة الفريقين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام في قطر، وذلك في خلال الفترة بداية من 4 إلى 11 فبراير المقبل، حيث يخوض النادي الأهلي مباراته أمام الدحيل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل وذلك بتوقت القاهرة، أما بتوقيت قطر الساعة الثامنة والنصف.وفي سياق متصل، حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية نسبة معينه لحضور الجمهور المتفرج على المباراة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن حضور نسبة جماهيري المباريات تصل إلى 30 % فقط وذلك من سعة الملاعب التي ستستضيف البطولة في نسختها الحالية، وتلك الإجراءات حفاظًا على صحة الجماهير من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.