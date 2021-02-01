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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:38 م
beIN Sports
beIN Sports
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على جوجل عن ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلى فى مونديال الأندية، وتحقق المحطة نسب عالية من المشاهدات من متابعين كرة القدم، بكافة أنحاء الدول العربية، ومختلف الدول على مستوي العالم.

ونستعرض لكم التردد الجديد لـ بي إن سبورت لكي يستمتع المشاهد بكل المباريات التي تذعها الشبكة بأفضل صوت وصورة، بجودة عالية، وتعد الشبكة من أهم المحطات الفضائية الرياضية التي تقوم بإذاعة البرامج والمباريات والبطولات الحصرية، بالإضافة إلى انها تتميز باستديويهات تحليلة قبل بداية المباريات وبعدها، ولمن يرغب من المواطنين تنزيل بين سبورت يتبع الخطوات التالية.

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلى فى مونديال الأندية


تقدم لكم 《الدستور》تردد قنوات بين سبورت الجديدة وفقا للعام الجديد ٢٠٢١، لكى يستمتع المشاهد برؤية مباريات الأهلى فى مونديال الأندية، ولديكم الخطوات التالية لكيفية تنزيل القناة:

- يقوم المواطن الذى يرغب فى تنزيل بين سبورت بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو  "menu"، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٢٧٦٥، ويقوم الواطن بضبط معدل الاستقطاب في الريسيفر عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

- يقوم المشاهد بالضغط على زر البحث، حتى يستطيع جهاز الريسيفر التعرف على تردد القناة والوصول إلى المحطة.

- نظام جهاز الريسيفر يقوم بتنزيل قناة beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلى فى مونديال الأندية.

- بعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل بين سبورت وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.

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حيث أعلنت شبكة قنوات beIN Sports، أنه سيتم إذاعة مباريات بافتتاح كأس العالم للأندية، مشاهدة مباريات الأهلى المصرى، ونادي الدحيل القطرى فى مونديال الأندية، وتتناول القناة كافة الأحداث الرياضية على مدار ٢٤ ساعة، كما تذيع بين سبورت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ودورى أبطال آسيا، ودورى أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية الذي يقام في الوقت الحالى.

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