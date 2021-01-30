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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات الجديد 2021

السبت 30/يناير/2021 - 08:55 م
قناة الكأس القطرية
قناة الكأس القطرية
نعمات مدحت
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تصدر تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الساعات، من جانب محبي كرة القدم والرياضة في دول الخليج، حيث ارتفعت مؤشرات عن التردد على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة، فقد تتمتع القناة بنقل مباريات الدوري الخليجي، ومباريات الدوري القطري والعديد من الدوريات الخليجية، وأجرت قناة الكأس الرياضية القطرية تحديثا جديدا لتردداتها عبر الأقمار الصناعية منذ بداية العام الميلادي 2021 أوائل يناير الجاري.

وتحظى القناة بمشاهدة عالية خلال الفترة الماضية نظرًا للبطولات التي تتميز في بثها الحصري على كافة المستويات وأنواع الرياضة المختلفة بشهادة نخبة كبيرة من نجوم الرياضة في الوطن العربي.

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات 2021

ويمكن للمواطنين وعشاق كرة القدم والمباريات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية مشاهدة القناة من خلال التردد الآتي: 11919، معدل الترميز 27500،  الاستقطاب أفقي ، معامل تصحيح الخطأ 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات 2021

ويستطيع المشاهدين رؤية القناة على عرب سات من خلال التردد الآتي: 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أبرز برامج قناة الكأس الرياضية

تقدم القناة مجموعة من البرامج المتميزة على مدار اليوم، أبرزها: برامج جرايد، المجلس، الكرة العربية، عيالنا، تواصل، الحكم،  برنامج 90 دقيقـــة، برنامج قبل الجولة، برنامج ضيفنا، وغيرها من البرامج التي تبث على مدار الأسبوع، حيث يقدمها نخبة من ألمع النجوم من عشاق كرة القدم.

ويشار إلى أن القناة تعرض الكثير من البطولات الرياضية الكبيرة بشكل حصري سوءًا على المستوى الرياضي في قطر أو على مستوى المنطقة العربية والخليج العربي بشكل عام، وتعد باقة قنوات الكأس سبورت الرياضية القطرية بقنواتها العديدة صرح إعلامي رياضي متميز، حيث استطاعت قناة الكأس الرياضية أن تحقق نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية. 
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