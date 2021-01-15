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تقارير ومتابعات

تردد قنوات النهار الجديد 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:57 م
قنوات النهار
قنوات النهار
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قنوات النهار الجديد لتثني لمتابعتها الاستمتاع بالبرامج والمسلسلات والأفلام التي تعرضها خلال اليوم، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى احدث تردد لمجموعة قنوات النهار 2021 وأبرز البرامج التي تعرضها .

تردد قنوات النهار الجديد 2021

حرصا من إدارة مجموعة قنوات النهار على ظهورها بشكل متميز من الصوت والصورة مع مطلع العام الجديد 2021 لجأت إلى تغيير ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات لاستقبال إشارة بثها بقوة دون تشويش أو انقطاع وذلك لتحسين أدائها لتليق بمشاهدتها حيث أصبح ترددها الجديد 11785 استقطاب رأسي v معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 وقد أعلنت القناة عن التردد الجديد خلال الأيام أخيرة من شهر ديسمبر الماضي حتى ينتبه متابعيها و يضبطوا إشارة بثها.

المسلسلات التي تعرضها قناة النهار 

تعرض حاليا مجموعة قنوات النهار العديد من الأعمال الفنية الرائعة منها مسلسل الشك بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان حسين فهمي والذي عرض لأول مرة خلال رمضان 2013 ومسلسل طرف ثالث بطولة الفنان عمرو يوسف والفنان أمير كرارة والذي عرض لأول مرة خلال رمضان 2012 كما تعرض القناة حاليا مسلسل طاقتك نفسي بطولة الفنان أحمد عصام والفنانة هاجر أحمد بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الأخرى منها مسلسل مليكة وحديث الصباح والمساء  وهي ودافنشي.

معلومات عن مجموعة قنوات النهار 

تحرص مجموعة قنوات النهار منذ إطلاقها في يونيو 2011 أن تقدم برامج ومسلسلات وأفلام مميز تناسب كافة أذواق متابعيها بمختلف الأعمار عبر تردد قنوات النهار الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات الذي تغير منذ الساعات الأولى من العام الجديد 2021 لذلك حظيت على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني في الآونة الأخيرة.

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