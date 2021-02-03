ولي العهد السعودي يوجّه بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء، ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.وجاء ذلك حسبما أعلن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، موضحا أن إمارة الرياض بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت البحث والتحري بشأن تزايد الحرائق في المنطقة، واتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري.وقال أمير منطقة الرياض إنه تم رفع نتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية والمختصة إلى ولي العهد.وأشار إلى أن ولي العهد وجّه بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.كما شمل التوجيه تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المنوطة بكل جهة، على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.ووجه ولي العهد السعودي كذلك الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.