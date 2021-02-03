ارتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر.. وشركات عالمية تستهدف التصنيع في مصر

كشف المهندس خالد إبراهيم، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعضو مجلس إدارة شعبة الحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات سوق أجهزة الكمبيوتر بدأت في معاودة القوة الشرائية بداية من شهر يناير الماضي.وتوقع «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن يصل حجم النمو إلى نحو 30% خلال مبيعات النصف الأول من العام الجاري، بعد تفعيل منظومة التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وعلى رأسها التعليم والصحة والخدمات الحكومية.ولفت إلى أن حجم مبيعات أجهزة التابلت واللاب توب، تستحوذ على نحو 70% من مبيعات سوق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر في مصر، في ظل الاتجاه نحو التكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوترالمكتبية لصالح الأجهزة المحمولة والتابلت والهواتف الذكية.ونوه بأن مصر تعد من أكبر أسوق المنطقة في مبيعات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية، لافتًا إلى أن تنفيذ رؤية مصر 2030 ستدفع المجتمع نحو التحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف الذكية.وأوضح أن هناك عددًا من الشركات العالمية تستهدف التصنيع في مصر؛ للفوز بحصة كبيرة من مبيعات السوق المصرية والدول الإفريقية.