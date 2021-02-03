ضبط شخص ينقب عن الآثار في الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص يقوم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.و أكدت تحريات مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخص بالحفر خلسة بعقار ملكه بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكه، وعثر بداخله على حفرة قطرها متر بعمق 7 متر، الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.بمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.