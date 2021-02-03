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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حنفي: عدم السماح بدخول الأسواق السعودية لمن لا يستخدم «توكلنا»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأنه لم يسمح بدخول الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة لمن لا يحمل تطبيق (توكلنا) على جهاز الموبايل الخاص به.

وأشار إلى أن هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية الذي من خلاله يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقًا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية.

وأوضح في بيان له أن هذا التطبيق يشمل ثلاث بنود وهما الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد - 19) أو لم يصبه الدور، وفحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه، والوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة حيث أن اللون الأخضر الغامق يوضح أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19)، واللون الأخضر الفاتح يوضح ان المستخدم لم يثبت إصابته أو مخالطته لشخص مصاب أو أي شخص كان مخالطًا وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس.

أما اللون البرتقالي (مخالط أ) يوضح أن المستخدم تم إكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقًا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة السكن ولا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح، واللون الأصفر (مخالط ب) ويوضح أن المستخدم تم إكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة عمله، واللون البني يوضح أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة السعودية.

وأكد أن اللون الأزرق الفاتح، يوضح أن المستخدم قادم من سفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، واللون البنفسجي يوضح أن المستخدم إما قادم من أحد الدول المنتشر بها فيروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من فيروس كورونا المتحور ولا يسمح له بإنهاء الحجر إلا عند ظهور الحالة الصحية على التطبيق (لم تثبت إصابته)، وأخيرًا اللون الرمادي يوضح أن المستخدم لا يوجد لديه إتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو أنه يستخدم شبكة إفتراضية خاصة (VPN).

ودعى حنفي أبناء الجالية المصرية المقيمين بالمملكة العربية السعودية سرعة تحميل تطبيق (صحتي) و( توكلنا ) على موبايلاتهم، حرصًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم مع العلم أن هذه التطبيقات بها خصوصية وتحافظ على البيانات الشخصة بتشفير عالي جدًا.

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