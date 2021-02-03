رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوفد الروسي يغادر القاهرة اليوم.. وتقرير يحسم استئناف رحلات الطيران

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
يغادر الوفد الروسي الأمني القاهرة عائدًا إلى موسكو، مساء اليوم الأربعاء، بعد إنهاء الجولة التفقدية التي قام بها بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، والتي استمرت لمدة 6 أيام قام خلالها الوفد بالتفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.

ومن المنتظر أن يتم رفع التقرير النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، بعد لقاء مسئولي وزارة الطيران المدني بالقاهرة، بشأن الزيارة الحالية التي أجراها الوفود، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الطيران المباشر إلى المنتجعات المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوفد الروسي لم يُبد أي ملاحظات على الإجراءات الأمنية أو الإجراءات المتبعة مع الركاب في كل من المطارين، والخدمات المقدمة أيضا للركاب سواءً داخل المطارات أو على متن الطائرات.

وأوضحت المصادر، أن الوفد تابع الإجراءات المتبعة داخل الصالات وأيضا عمليات التأمين، تبعه عقد اجتماع مع القيادات الأمنية داخل المطار للتشاور والاستفسار حول بعض الإجراءات، وأشاد بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات "الكاترينج" بكلا من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها، موضحة أنهم أشادوا بـ"كاترينج" مطار الغردقة تحديدًا من الناحية الأمنية الأكثر دقة.

وتفقد الوفد الروسي أيضا، عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وتابع أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية منظومة السيور.

موضوعات متعلقة

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس