بورسيا دورتموند يتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا

تأهل بورسيا دورتموند لربع نهائي كأس ألمانيا، عقب الفوز على بادربورن 3-2، على ملعب سيجنال ايدونا بارك في دور الـ16.انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 2-2، ليلجأ الفريقان إلى شوطيين إضافيين.أحرز ثلاثية دورتموند، إيمرى تشان، وجاودن سانشو في الدقيقتين 6 و16، وأيرلينج هالاند في الدقيقة 95 بالوقت الإضافي الأول، وهدفي الفريق المنافس جوليان جوستيفان في الدقيقة 79، وبرنس أوسي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7 بالوقت الأصلي للمباراة.وفي مباريات أخرى، أقيمت بنفس الدور تأهل فيردر بريمن لربع النهائي بالفوز على جرويترو فورت «2-صفر»، وهولشتاين كيل بالفوز على دارمشتات بركلات الترجيح «7-6»، فيما وودع باير ليفركوزن الكأس من الدور الـ16 بعد الخسارة من روت فايس أيسن «1-2» بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي واللجوء إلى شوطين إضافيين.