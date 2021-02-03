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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بورسيا دورتموند يتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:57 ص
بورسيا دورتموند
بورسيا دورتموند
أ ش أ
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تأهل بورسيا دورتموند لربع نهائي كأس ألمانيا، عقب الفوز على بادربورن 3-2، على ملعب سيجنال ايدونا بارك في دور الـ16.

انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 2-2، ليلجأ الفريقان إلى شوطيين إضافيين.

أحرز ثلاثية دورتموند، إيمرى تشان، وجاودن سانشو في الدقيقتين 6 و16، وأيرلينج هالاند في الدقيقة 95 بالوقت الإضافي الأول، وهدفي الفريق المنافس جوليان جوستيفان في الدقيقة 79، وبرنس أوسي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7 بالوقت الأصلي للمباراة.

وفي مباريات أخرى، أقيمت بنفس الدور تأهل فيردر بريمن لربع النهائي بالفوز على جرويترو فورت «2-صفر»، وهولشتاين كيل بالفوز على دارمشتات بركلات الترجيح «7-6»، فيما وودع باير ليفركوزن الكأس من الدور الـ16 بعد الخسارة من روت فايس أيسن «1-2» بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي واللجوء إلى شوطين إضافيين.

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