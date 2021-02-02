المرصد السوري: تركيا تواصل إرسال مرتزقة إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة تركيا عمليات تجنيد المرتزقة في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.واعتبر المرصد، أن هذا السلوك يتنافى مع المطالبات الدولية مثل مؤتمر برلين، والقمة الأوروبية الأخيرة، بحظر تصدير السلاح للداخل الليبي، وكذلك المطالبات الأمريكية بإجلاء المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا، إذ أرسلت تركيا ما يقرب من 11 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا لدعم مليشيات حكومة الوفاق الوطني.وذكر المرصد أن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة تابعين لقوات الاحتلال التركي، يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بآلاف الدولارات فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا. وخفضت تركيا رواتب المرتزقة السوريين من 2000 دولار إلى 400 دولار فقط.وأكد المرصد أنه جرى تجنيد مجموعة من المرتزقة وإرسالهم إلى تركيا لتدريبهم وتسليحهم، ليتم إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي أعلن عددا من المرتزقة المتواجدين في ليبيا تمردهم واحتجاجهم بسبب عدم تلقي رواتبهم.