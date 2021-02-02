بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية

وقع رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية الدكتور عاشور أحمد عمري، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية بالمحافظة.وأكد دسوقي - عقب التوقيع - علي اهتمام القيادة السياسية بملف الأمية، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية القومية.وأوضح أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.وأشار رئيس الجامعة إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الاهتمام ويعتبر تعزيزًا للدور المجتمعي للجامعة في القضايا القومية وخصوصا قضية محو الأمية، كما يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لترسيخ ثقافة العطاء لدى الشباب ومفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة لديهم في إطار إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.من جانبه، أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إلى التعاون الوثيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على الأمية، باعتبارها أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، مؤكدا أن جامعة كفرالشيخ تولي قضية محو الأمية دعما غير مسبوق.