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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا روبوت 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:15 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
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نرصد تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا روبوت بعد نجاح الحلقات الماضية ووصولها إلى عدد كبير من المتابعين وانتشار مقاطع العمل على الصفحات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الكوميكس والمنشورات الكوميدية.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا روبوت

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة عدد كبير من الشباب، حيث شهدت الحقة مفارقات كوميدية كثيرة تدور حول محور الخيانة وشك يوسف الذي يقدم شخصيته الفنان هشام جمال في زوجته سارة التي تقدمها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وذلك بعد أن شاهدت راقصة ترسل له صور عبر تطبيق واتس آب لعمل تطبيق للبيوتي سنتر الخاص بها فاعتقدت أنه يخونها كما شاهد يوسف صورا لشخص غريب في المنزل وظل يراقبهم من بعيد من خلال الكاميرا الموجود في الروبوت "زومبا" ولكن في النهاية اكتشف أنه متواجد مع خطيبته في المنزل حيث قررت سارة العمل كمخططة حفلات زفاف وبعد أنيقوم يوسف بضربه يكتشف أنه ظلمه وظلم زوجته ويكتشف الطرفان أن شكهما لم يكن في محله ويعتذر كل طرف للآخر.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت من إخراج وليد الحفاوي ومن بطولة شيماء سيف وليلى أحمد زاهر وهشام جمال وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم دنيا سمير غانم وناهد السباعي وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول والعمل من إنتاج روزناما للمنتج هشام جمال وسينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما بواقع 3 مرات على كل قناة يوميا.

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