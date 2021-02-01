تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت 2021



أحداث الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت، فخلال الحقة السادسة استمر يوسف "هشام جمال" في محاولاته للخروج من الأزمة المالية التي تعرض لها خلال الحلقات الماضية بعد الفخ الذي وقع فيه بسبب شركائه في الشركة، تبدأ الحلقة بقدوم جدة يوسف لوالده من مسقط راسها مدينة طنطا بمحافظة الغربية وتجسدها الفنانة عارفة عبد الرسول وبعد الحضور للفيلا تظهر كسيدة قوية وبخيلة في الوقت نفسه بداية من معاملتها لسائق التاكسي حيث تقرر منحه 20 جنيها فقط لتوصيلها من طنطا وتبدأ المواقف الكوميدية مع زوجة ابنها والتي تقدمها الفنانة دلال عبد العزيز وتبدي عدم إعجابها بأي شيء حتى تدخل في مناقشات لمعرفة هوية الروبوتات زومبا ولذيذ وفي نهاية الحلقة تقرر العودة إلى مدينته وتقرر منح يوسف بداية كل عام ثمن محصول أرض جده والذي يبلغ ربع مليون جنيها سنويا في مفاجاة كبيرة ليوسف.

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت وبطال العمل يعرض مسلسل في بيتنا روبوت ث مرات يوميا على قناة CBC و3 مرات على قناة CBC DRAMA فعلى القناة العامة يعرض الساعة الثامنة مساء والثانية والنصف صباحا والثانية عشرة ظهرا وعلى قناة الدراما في تمام الحادية عشرة مساء والخامسة صباحا والثانية ظهرا، والمسلسل من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد من ضيوف الشرف والعمل من إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.







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شهدت تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت بطولة عدد من النجوم الشباب الكثير من المواقف الكوميدية بانضمام الفنانة عارفة عبد الرسول إلى قائمة ضيوف الشرف بحلقات المسلسل الكوميدي الجديد وتحقيقه نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية.