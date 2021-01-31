موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

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نكشف خلال هذا التقرير موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الحلقات الخمسة السابقة، من خلال الكوميديا الناتجة عن العلاقة بين "الروبوتات" وأصحابها من خلال عمل كوميدي جديد يقدم بطريقة خفيفة وببطولة جماعية مميزة.و نقدم لمتابعي " الدستور" موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت، بعد إذاعة 5 حلقات كان آخرها أمس السبت، ويعرض المسلسل الكوميدي الجديد عبر قناتي CBC، وقناة CBC DRAMA وتعرض كل قناة المسلسل الجديد في 3 مواعيد مختلفة للسماح لأكبر عدد من المتابعين بمشاهدة المسلسل الجديد بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية التي تملك المحتوى الإعلامي لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتقدمه بشكل مميز.العرض الأول لمسلسل في بيتنا روبوت يعرض الساعة الثامنة مساء عبر القناة العامة، ويعاد عرضه للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا والمرة الثالثة من خلال الإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا عبر القناة نفسها، بينما تبدأ قناة سي بي سي دراما عرض الحلقة الجديدة في تمام الحادية عشرة مساء، وتعرض الإعادة الأولى في تمام الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الثانية ظهرا بالإضافة إلى مقاطع مختلفة على صفحات الفيس بوك للقنوات العارضة.مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة عدد من الشباب يقدمون بطولة جماعية، ومنهم هشام جمال، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة، بالإضافة لمشاركة دلال عبد العزيز، وشيرين ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم دنيا سمير غانم، وناهد السباعي، ومن تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج وليد الحفاوي ومن إنتاج روزناما لهشام جمال، وسينرجي للمنتج تامر مرسي.