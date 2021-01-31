رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

الأحد 31/يناير/2021 - 03:38 م
مسلسل في بيتنا روبوت
مسلسل في بيتنا روبوت
محمد قدري
طباعة
نكشف خلال هذا التقرير موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الحلقات الخمسة السابقة، من خلال الكوميديا الناتجة عن العلاقة بين "الروبوتات" وأصحابها من خلال عمل كوميدي جديد يقدم بطريقة خفيفة وببطولة جماعية مميزة.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

و نقدم لمتابعي " الدستور" موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت، بعد إذاعة 5 حلقات كان آخرها أمس السبت، ويعرض المسلسل الكوميدي الجديد عبر قناتي CBC، وقناة CBC DRAMA وتعرض كل قناة المسلسل الجديد في 3 مواعيد مختلفة للسماح لأكبر عدد من المتابعين بمشاهدة المسلسل الجديد بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية التي تملك المحتوى الإعلامي لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتقدمه بشكل مميز.

العرض الأول لمسلسل في بيتنا روبوت يعرض الساعة الثامنة مساء عبر القناة العامة، ويعاد عرضه للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا والمرة الثالثة من خلال الإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا عبر القناة نفسها، بينما تبدأ قناة سي بي سي دراما عرض الحلقة الجديدة في تمام الحادية عشرة مساء، وتعرض الإعادة الأولى في تمام الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الثانية ظهرا بالإضافة إلى مقاطع مختلفة على صفحات الفيس بوك للقنوات العارضة.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة عدد من الشباب يقدمون بطولة جماعية، ومنهم هشام جمال، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وعمرو وهبة، بالإضافة لمشاركة دلال عبد العزيز، وشيرين ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم دنيا سمير غانم، وناهد السباعي، ومن تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج وليد الحفاوي ومن إنتاج روزناما لهشام جمال، وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

اقرأ ايضا

«مهرجان إخواتي» يرفع إيرادات «وقفة رجالة»

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة