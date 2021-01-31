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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«مهرجان إخواتي» يرفع إيرادات «وقفة رجالة»

الأحد 31/يناير/2021 - 12:57 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
محمد قدري
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أثار فيديو رقصة أبطال فيلم "وقفة رجالة" على مهرجان "إخواتي" الشعبي، الجدل والانتشار الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وكان ذلك في صالح الفيلم وإيراداته بطريقة غير متوقعة.

فبعد أن وصل الإيراد اليومي للفيلم إلى 200 ألف جنيه واستقراره لعدة أيام، ارتفعت بشكل كبير ومثير للاستغراب بعد انتشار الفيديو سابق الذكر، فجمع الفيلم أول أمس الجمعة، 800 ألف جنيه وجمع أمس السبت، 500 ألف جنيه ليصل إلى إيرادات تسبق كل الأفلام المتنافسة بمسافة بعيدة.

و "وقفة رجالة" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

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