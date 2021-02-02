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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار المنازل في بريطانيا للمرة الأولى منذ يونيو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:06 ص
المنازل في بريطانيا
المنازل في بريطانيا
وكالات
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قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء إن أسعار المنازل البريطانية هبطت في يناير للمرة الأولى في سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل في 31 مارس، مضيفة أن السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة.

ونزلت أسعار المنازل 0.3 بالمئة على أساس شهري، مما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 بالمئة من 7.3 بالمئة في ديسمبر، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.

كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.3 بالمئة و6.9 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.

وأمس الاثنين، أظهرت بيانات من بنك إنجلترا المركزي أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في ديسمبر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير المالية ريشي سوناك ربما يمدد الإعفاء الضريبي ودعما لسوق العمل إذ يسعى لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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