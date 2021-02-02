حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 2 فبراير 2021
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:57 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.
عاطفيا:
ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.
صحيا:
إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.
مهنيا:
عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.
عاطفيا:
ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.
صحيا:
إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.