حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.عاطفيا:ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.صحيا:إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.