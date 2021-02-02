حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:أنت ملئ بالحيوية والنشاط انتظر الدعم والتقدير في عملك، مشروع جديد أو بداية عملية قوية في الطريق اليك.عاطفيا:تأكد من مشاعرك لأن ما تشعر به ممكن أن يكون مجرد اعجاب فقط، لاتدع الأمور تسير في اتجاه لا تشعر به.صحيا:نظم طعامك ليكون صحيا وابتعد عن العادات السيئة حتى لا يزيد الأمر سوء.