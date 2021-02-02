حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، 2 فبراير 2021 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيا: أنت ملئ بالحيوية والنشاط انتظر الدعم والتقدير في عملك، مشروع جديد أو بداية عملية قوية في الطريق اليك.عاطفيا: تأكد من مشاعرك لأن ما تشعر به ممكن أن يكون مجرد اعجاب فقط، لاتدع الأمور تسير في اتجاه لا تشعر به.صحيا: نظم طعامك ليكون صحيا وابتعد عن العادات السيئة حتى لا يزيد الأمر سوء.برج الثورمهنيا: حسن علاقتك بمديرك، لتفهم لماذا يفعل معك بعض التصرفات التي تغضبك منه.عاطفيا: تنازل عن بعض الأشياء ليدوم الحب بينك وبين شريكك، لا تكن أنانيا في علاقتك به.صحيا: ممارسة الرياضة شفاء لك من الآلام، نصف ساعة رياضة في اليوم من أجل صحتك.برج الجوزاءمهنيا: لا تدع اليأس يتمكن منك فكل ما تشعر به اتجاه عملك، شعور مؤقت سينتهي قريبا،استمر في تقدمك ولا تتراجع.عاطفيا: عبر عن حبك لشريكك ببعض الأشياء التي يحبها ولا تبخل بمشاعرك.صحيا: إذا شعرت بأي تعب اطمئن علي نفسك، واعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة.برج السرطانمهنيا: استمر في عملك بجدية، ترقية أو مبلغ مالي في الطريق إليك قريبا.عاطفيا: حبيبك قادم نحوك وسيتواصل معك قريبا بعد أن غادر العلاقة بدون سابق انذار.صحيا: تعاني بعض الإرهاق وتحتاج لأخذ قسط من الراحة حتى لا تؤثر على صحتك بالسلب.برج الأسدمهنيا: ركز مع نفسك ولا تنظر للآخرين، بداية قوية فيها ربح أو مساعدة غير متوقعة، اعتمد على عقلك وأفكارك الجادة.عاطفيا: عندك حيرة.. اسمع صوت عقلك وحدسك الداخلي حتى تستطيع اختيار القرار الصحيح.صحيا: توقف عن الأكل غير الصحي وحافظ على وزنك والتزم بتعليمات الطبيب ولا تهمل صحتك.برج العذراءمهنيا: كن قائد محبوب ولا تدع أصدقائك في العمل يكرهونك، فاترك العصبية الزائدة، فالعمل في كل الحالات سيتم.عاطفيا: شريكك يحبك وينتظر منك أن تبادله نفس الشعور، افعل ذلك إذا كان يستحق.صحيا: لاتكن شكاك زيادة عن اللزوم، فانت بخير وصحتك في تحسن مستمر.برج الميزانمهنيا:عندك الكثير من المسؤولية هذه الفترة، ضغط قوي في العمل، سوف يساعدك على الاستقرار الفترة القادمة.عاطفيا:ستجد بعض الأمور الغامضة ناحية الشريك لا تتفاجأ وتعامل معه بهدوء، وقلل من غيرتك عليه.صحيا:إحساس نفسي بالوحدة محتاج للخروج من الروتين اليومي، اسعد نفسك ولو بأقل الأشياء.برج العقربمهنيا:لا تستغل منصبك وحافظ على مكانتك، قريبا سوف تصل إلى مرحلة جني الثمار وتحقيق أهدافك.عاطفيا:انهي الخصام بينك وبين شريكك، ولا تجعل خيبة أملك فيه تزيد الفراق بينكم.صحيا:تحسن في صحتك بعد مرور فترة صعبة صحيًا عليك، فتره النقاهة مهمة حتي تستمر في التحسن.برج القوسمهنيا:حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب، عملك الحالي سيصل بك إلى حلمك وأهدافك، لا تتعجل وتحلي بالصبر.عاطفيا:حبيبك أناني في حبك ومتمسك بك، علاقتكم قويه وقادره على تحدي الصعوبات.صحيا:حصن نفسك وطاقتك جيدا حتى لا تتعرض للحسد والطاقات السلبيى.برج الجديمهنيا:ركز على عملك وادرس الموضوع أكثر واجمع المعلومات قبل الدخول في أي عمل آخر.عاطفيا:فترة صعبة عاطفيا تشعر بالألم والجرح، فكر جيدا في قراراتك وركز على اختياراتك لأنها تؤثر على القادم لك.صحيا:عزلة نفسية قوية، لا تستسلم لوجعك النفسي، فترة وسوف تنتهي قريبا.برج الدلومهنيا:أنت مقصر بعض الشيء تجاه عملك، اجتهد أكثر وتحتاج إلى التركيز والاتقان لتحقق أهدافك.عاطفيا:حاول أن تنسى كل المشاكل العاطفية التي تحزنك لأن الحزن لا يفيد بل يزيد الأمور سواء.صحيا:لا تكثر من شرب المنبهات التي تسبب لك الأرق وحاول تنظيم مواعيد نومك.برج الحوتمهنيا:احترم أصدقائك في العمل وطد علاقتك بهم، لا تخف لا يستطيع أحد أن يأخذ مكانك.عاطفيا:ألم الحب والتعلق الذي تشعر به سوف ينتهي قريبا ولكن خذ الخطوة لتخطي تلك الأزمة، شئ أفضل ينتظرك.صحيا:قلل من عصبيتك الزائدة، وخذ العلاج المناسب للصداع الذي تشعر به دائما.