الشرطة البلجيكية تقتل مهاجمًا طعن عدة أشخاص بمحطة قطارات ببروكسل

قتلت الشرطة البلجيكية، مساء اليوم، مهاجمًا طعن عددًا من الأشخاص بمحطة قطارات في بروكسل العاصمة.وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم وقع في محطة مترو "Gare de l'Ouest"، فيما قامت الشرطة في الموقع بإخلاء جميع الركاب.ولا توجد تفاصيل حتى الآن عن عدد الضحايا، فيما قالت مصادر بالشرطة إن الحادث يتعلق بخلافات شخصية.